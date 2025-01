Ilfattoquotidiano.it - L’incognita Trump, i dazi, le guerre e i nazionalismi: per l’Unione europea i dossier del 2025 sono la “prova di maturità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilsarà l’anno dellaper. Con una congiunzione astrale apparentemente favorevole. Le minacce commerciali di Donald, l’apparente disimpegno Usa dagli obblighi ambientali, gli spiragli di pace in Ucraina sembrano lanciare un unico messaggio: avanti ora (o mai più?) con l’autonomia strategica. Una formula che non significa necessariamente rivoluzione, rottura col passato e con gli alleati, stravolgimento degli equilibri. Lo ha chiarito negli ultimi otto anni il Consiglio europeo nelle sue conclusioni: per autonomia strategica si intende la “capacità di agire autonomamente, se e quando necessario, e con i partner, quando possibile”. Tradotto: alleati degli Stati Uniti, ma nella posizione di parlare con tutti in maniera autonoma; sotto l’ombrello Nato, ma con un’autonomia, anche militare, da preservare.