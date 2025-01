Il Las Palmas chiede ai Re Magi un difensore centrale destro

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 13:51:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:IL UD LasÈ una delle squadre che attualmente ha meno necessità di andare al mercato invernale. Tanto che la loro priorità è liberare i giocatori dalla rosa. Fabio e Ivan Gil sono già partiti, e sicuramente non sono gli unici. Ma siccome nessuno si amareggia per un dolce, sull’isola hanno scritto anche la lettera ai Re. Una lettera in cui c’è un solo desiderio: une, se possibile,: “Qualsiasi squadra può sempre essere migliorata, ma Miguel Ángel Ramírez ha l’ultima parola“, ha ammesso oggi l’allenatore.Diego Martínez dimostra ancora una volta di essere un uomo di club: “Se me lote, darò la mia opinione, ma dirotterò la chiamata alla direzione sportiva“, ha ammesso con disinvoltura ai giornalisti.