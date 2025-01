Terzotemponapoli.com - Fiorentina-Napoli vista da ‘Ciccio’ Baiano

A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto Francesco, doppio ex die allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “Se dovesse giocare Spinazzola al posto di Politano con Neres sarebbe clamoroso, non ci crederei neanche se la vedessi! Battute a parte, se Conte pensa a questa soluzione è perchè magari vuole avere un’arma in panchina per cambiare la partita, tipo Ngonge o Raspadori. Ma a me non piace come mossa. Laè una squadra votata all’attacco, produce e allo stesso tempo lascia molto all’avversario, per questo ildeve fare una partita molto attenta e concentrata in fase di non possesso. I viola hanno 4 calciatori davanti importanti che trovano sempre soluzioni pericolose. In questo momento Kean è un attaccante di livello europeo, in questo momento ha forza e convinzione molto importanti.