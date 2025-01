Ilveggente.it - Fiorentina-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Nel programma della prima giornata diA del 2025, che si gioca sostanzialmente in contemporanea con la Supercoppa Italiana, spicca l’interessante sfida del “Franchi” tra, due squadre che in questo girone d’andata che volge ormai al termine hanno recitato un ruolo da protagoniste, non nascondendo le rispettive ambizioni. Quant’è lontana la scorsa – disastrosa – stagione per gli azzurri. Con Antonio Conte al timone i tifosi partenopei sono tornati a sognare e quando manca un turno al giro di boa ilcondividono la vetta della classifica insieme all’irrefrenabile Atalanta, a quota 41 punti.