Emilia Romagna, blocco diesel Euro 5 per sei città: ecco quali si aggiungono

Bologna, 3 gennaio 2025 – Bologna e Ferrara sialledell’che dovranno adottare da oggi le misure anti smog dopo il controllo periodico effettuato da Arpae (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) sullatà dell’aria. Ieri erano stati annunciati i vari provvedimenti emergenziali (tra cui ilper i5) per Piacenza, Parma, Reggioe Modena, mentre oggi, facendo fede a ciò che si legge sul consueto bollettino di Arpae 'Liberiamolaria’, sono stati aggiunte anche le altre due province della zonana. Fino a quando sono in vigore le misure Nel dettaglio le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti - fino ai5 - nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti d'emergenza, come il mantenere temperature massime nelle abitazioni a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali a 17 gradi rimarranno attivi nei comuni di pianura delle province interessate fino a martedì 7 gennaio incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino.