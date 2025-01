Ilfoglio.it - È iniziata la Dakar nel deserto dell'Arabia

a primaormai ha soltanto il nome e lo spirito d’avventura anche se auto, moto e camion di oggi sono astronavi rispetto a quelli che parteciparono alla prima edizione del 1979. Dopo aver attraversato l’Africa (fino al 2007), il Sud America (dal 2009 al 2019), per il sesto anno di fila è inSaudita dove hanno deciso di investire nello sport per ripulirsi l’immagine e trasformarsi in una meta turistica internazionale. Laci è arrivata primaa Formula 1, del tennis e del calcio che in questi giorni sta giocando laggiù la Supercoppa italiana nell’indifferenzaa gente del posto, anche se rispetto ad anno fa è andata un po’ meglio. Si comincia oggi e davanti agli 807 concorrenti (con 493 mezzi) ci sono 12 tappe, 7.706 chilometri, di cui 5.146 di prove speciali. Si viaggia da Bisha a Shubaytah attraversando ilsulla costa orientale del paese.