Dieci anni senza Pino Daniele, ma la sua musica è eterna: celebrazioni a Napoli e in Italia

e l’intera si preparano a celebrare il ricordo di uno dei più grandi cantautori e bluesman del nostro Paese. Era il 4 gennaio 2015 quando, da tempo sofferente di problemi cardiaci,fu colto da infarto presso la sua villa, un podere isolato nelle campagne tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello. Giunto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dopo vani tentativi di rianimazione, venne dichiarato deceduto alle 22:45.Due importantiversariNel 2025 ricorrono due importantiversari legati a ‘tto’: i 10dalla sua scomparsa, domani 4 gennaio, e i 70dalla sua nascita, il 19 marzo. Per celebrarlo, la FondazioneEts, in occasione di queste due importanti ricorrenze ha ideato il sigillo del ’70/10versary’, il marchio distintivo che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate ache, già dal 2024, celebrano con profondità e impegno uno degli artisti più amati dellana.