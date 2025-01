Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 gennaio 2025

, lee glidel 2Questa sera, giovedì 2, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 2, di? Scopriamoli insieme.Stasera Giuseppe Brindisi ospiterà un breve intervento del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani sul caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran per presunta violazionelegge islamica. Spazio, poi, a un bilancio del Capodanno per gli automobilisti. Le telecamere di “” hanno seguito una pattuglia di polizia nell’ultima notte dell’anno per capire se e come sia stato recepito il nuovo Codicestrada.