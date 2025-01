Tpi.it - Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film

ho: trama, cast e streaming delsu Italia 1hoè sicuramente uncult degli anni Novanta, in onda questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Dal suo lancio, ilè diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaA Chicago una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin (Macaulay Culkin), viene continuamente deriso e rimproverato dai familiari. Anche la sera prima della partenza, dopo un litigio con il fratello maggiore, viene mandato a dormire in soffitta per punizione. Il mattino seguente nella casa affollata regna il caos più totale e, nella fretta di prendere, i genitori non si rendono conto fino al momento del decollo di essersi dimenticati qualcosa, o meglio, qualcuno: Kevin.