La droga per il veglione. Arrestato insospettabile

e armi in una cantina trasformata in una abitazione. Sono stati trovati dalla squadra mobile della polizia alle prime luci dell’alba del 31 dicembre, in piazza San Gallo.un 23enne anconetano che avrebbe fatto un rifornimento tra cocaina e anfetamine da spacciare in vista del Capodanno. Ladelle feste è stata sequestrata insieme a due cellulari in uso al giovane, un computer e anche cinque taser, armi da sparo in dotazione alle forze dell’ordine americane, con relativo munizionamento (cartucce con dardi). Gli agenti stavano monitorando gli spostamenti del giovane, incensurato e disoccupato da marzo, che era solito raggiungere Rimini, almeno una volta a settimana. Prima del blitz il 23enne era tornato proprio dall’Emilia Romagna dove probabilmente aveva fatto rifornimento dida spacciare per la festa di Calodanno.