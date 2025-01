Eurocup | super Venezia Valencia battuta sulla laguna

Leggi su Sportface.it

Una grande(7-6) batte(11-2) 81-74 in casa nel match valido per la tredicesima giornata del Girone B di2024/2025. La formazione di Spahija sorprende la prima della classe al PalaTaliercio digrazie a un primo tempo dominato e chiuso sopra di 22 punti sul 52-30. Nella seconda frazione gli spagnoli entrano in partita, ma non riescono a ricucire lo strappo dato dalla Reyer in avvio di gara. Mfiondu Kabengele mette 15 punti, 3 rimbalzi e 1 assist. Lo segue a ruota Davide Moretti con 15 punti e 4 assist in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tyler Ennis con 12 punti, 3 rimbalzi e 6 assist e Aamir Simms con 10 punti, 3 rimbalzi e 1 assist partendo dalla second unit. A segno anche Jordan Parks con 7 punti e 8 rimbalzi, Alessandro Lever con 6 punti e 5 rimbalzi, Carl Wheathle con 6 punti e 2 assist, Kyle Wiltjer con 6 punti e 4 rimbalzi, Amedeo Tessitori con 2 punti e Davide Casarin con 2 punti.