Captain America | Brave New World le promo art rivelano ufficialmente il look del Leader

New, leartildelMancano circa sei settimane all’arrivo diNewnei cinema di tutto il mondo e un altro round diart è appena arrivato on line. Questo ci offre finalmente uno sguardo ufficiale al ritorno di Tim Blake Nelson nel MCU come Thee, nonostante indossi un costume relativamente realistico, il cattivo sembra uscito direttamente dalle pagine dei fumetti.Ci sono anche alcune inquadrature familiari di Sam Wilson nei panni die un sacco di fantastiche inquadrature di Red Hulk che si scatena in azione. È ancora un po’ strano pensare cheNewsi concentri su due dei più grandi nemici di Hulk e saremmo scioccati se Bruce Banner non avesse una sorta di ruolo da svolgere in questa storia.