Lapresse.it - New Orleans, veicolo sulla folla fa 10 morti: le persone a terra e gli spari

Unlanciato contro lain una strada del centro di Newha provocato almeno 10e 30 feriti. In uno dei video pubblicati sui social si vedono dellerimaste ache vengono soccorse sul luogo della strage. La polizia ha parlato subito di un gesto intenzionale e la sindaca della città LaToya Cantrell di “attacco terroristico”. L’uomo alla guida del pick up bianco, responsabile del massacro, è poi sceso e ha aperto il fuoco contro la polizia: diversi testimoni hanno riferito infatti anche di colpi di arma da fuoco, che si sentono chiaramente in uno degli altri video finiti sui social media.