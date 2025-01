Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic in serata a Riyadh. Ma in mattinata è successo questo

Ilha festeggiato le ultime ore del 2024 nell'hotel scelto come ritiro a Riad per la finale di Supercoppa. Una sera tranquilla, in un'area dell'albergo riservata ai rossoneri alla quale ha partecipato tutta la comitiva arrivata in aeroporto intorno alle 20 italiane. Dopo le formalità burocratiche, il pullman ha raggiunto l'Hilton intorno alle 21 (le 23 locali). Giusto in tempo per mangiare qualcosa e per il brindisi al nuovo anno. Stamani nel ritiroista sono in programma le interviste con i media arabi, tra i quali i detentori dei diritti delle Final Four, poi riunione tecnica con Conceiçao e il suo staff che inizieranno a spiegare i concetti tattici da mettere in campo nella semifinale di domani sera contro la Juventus. Questi concetti saranno poi testati sul campo dell'Al Shabab nel corso dell'allenamento in programma alle 17.