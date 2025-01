Thesocialpost.it - Lite in un bar degenera in sparatoria: è strage

Unaha sconvolto la città montenegrina di Cettigne, situata a circa 30 chilometri dalla capitale Podgorica. Un uomo armato, identificato solo con le iniziali A.M., di 45 anni, ha aperto il fuoco in un bar, uccidendo almeno sette persone, secondo quanto riportato dalla televisione statale Rtcg.Il responsabile si è dato alla fuga dopo l’attacco e le forze di polizia, incluse unità speciali, sono attualmente impegnate nella sua ricerca. L’episodio non sarebbe legato a uno scontro tra bande criminali, come specificato dalle autorità, ma sembra essere stato innescato da una rissa all’interno del locale, secondo il quotidiano Vijesti.Le autorità hanno invitato i residenti a mantenere la calma e a rimanere in casa per evitare ulteriori rischi, mentre proseguono le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.