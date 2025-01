Laverita.info - Investimenti, il 2025 sarà l'anno degli Etf

Leggi su Laverita.info

Il 2024 ha segnato un altroboom per gli Etf, con gli asset gestiti nei fondi negoziati in borsa globali che hraggiunto i 15.000 miliardi di dollari, accompagnati da un massiccio spostamentodai fondi comuni tradizionali. Negli ultimi dieci anni, le masse gestiteEtf in Europa sono cresciute del 409%, arrivando a 1.944 miliardi di euro. Una cifra che, secondo le stime di EY realizzate a marzo 2024, potrebbe più che raddoppiare entro il 2030, raggiungendo i 4.166 miliardi di euro.