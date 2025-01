Cityrumors.it - I primi nati del 2025: è record in una città

Leggi su Cityrumors.it

Per molte famiglie l’arrivo del nuovo anno è coinciso con la nascita del proprio figlio. Una notte che difficilmente potranno dimenticareL’arrivo delper alcune famiglie è stato festeggiato in modo differente. Non a casa con parenti e amici, ma in ospedale per accogliere il proprio figlio. Sono stati resi noti idel nuovo anno e si può parlare di una notte di San Silvestro a Roma per quanto riguarda la venuta alla luce dei bambini.Idel: èin una(Pixbay) – cityrumors.itSono sei i piccolinel giro di pochi minuti nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio in una sola. Un piccoloche potrebbe coincidere con un cambio di trend nel nostro Paese. Sappiamo come l’Italia ha un andamento negativo per quanto riguarda le nascite e la speranza è che si possa il prima possibile cambiare passo per consentire comunque di guardare con maggiore fiducia al futuro.