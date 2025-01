Grosso problema | il Manchester United ha inferto un colpo al piano di trasferimento da 60 milioni di sterline

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Marcus Rashford e Ruben Amorim (foto di Carl Recine, Stu Forster/Getty Images)Secondo quanto riferito, l’attaccante delMarcus Rashford è disponibile per circa £ 60questo gennaio, poiché tutte le parti idealmente lo vedrebbero lasciare l’Old Trafford.Tuttavia, apparentemente non c’è mercato per Rashford a quel prezzo di 60di, mentre ci sono anche preoccupazioni per gli alti stipendi del nazionale inglese e la scarsa forma recente.Lo sostiene Sky Sports, secondo il quale anche Rashford vorrebbe idealmente affrontare una nuova sfida questo gennaio, ma anche un prestito sembra richiedere uncompromesso.Il Mansi unisce a RACE per ingaggiare una stella a sorpresa della Liga!Rashford era un giocatore di punta del Man Utd non molto tempo fa, ma la sua forma è peggiorata drasticamente nell’ultimo anno e mezzo, e ora sembra che i Red Devils faranno fatica a trovare corteggiatori per lui.