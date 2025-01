Isaechia.it - Gf Vip, un’ex Vippone svela un retroscena ‘h0t’: “Per fortuna gli autori non hanno trasmesso quelle immagini!”

Di recente un ex concorrente del Gf Vip ha raccontato un episodio accaduto nella Casa che se solo le telecamere avessero deciso di non censurarlo ci avrebbe riportato indietro nel tempo, quando il buon Paolo Mari aveva destabilizzato inquilini e produzione nel togliersi le mutande e rimanere nudo in giardino come mamma l’ha fatto.Come raccontato dall’exnel corso di un’intervista, solo il buon senso della regia ha fatto sì che i telespettatori di tutta Italia non lo vedessero completamente nudo.A parlare dell’esilarante episodio è stato Attilio Romita. L’ex mezzobusto del Tg1 ha ammesso fra il serio e l’imbarazzato di essersi dimenticato delle telecamere e come se nulla fosse ha fatto un gesto dettato dall’automatismo, ovvero quello di dirigersi verso la doccia togliendosi prima le mutande, anzi nel suo caso il costume da bagno.