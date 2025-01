Amica.it - Angelina Jolie è Maria Callas, al cinema: «Ogni artista deve trovare la sua voce»

(askanews) – È stata definita l’interpretazione della vita di, e dall’1 gennaio potremo vederla alnel film. Pablo Larraìn ha realizzato un ritratto intimo die raccontato la sua storia, rivissuta e reimmaginata durante gli ultimi giorni di vita, nella Parigi degli anni Settanta. «Era un’, e anche se era famosissima non faceva nulla per esserlo, a lei interessava proprio il suo lavoro. – ha spiegato– Aveva studiato moltissimo da quando era bambina per dare il massimo, prendeva il suo mestiere molto seriamente. Era una persona disciplinata e dedita al lavoro dei compositori e al suo pubblico».GUARDA LE FOTOBrad Pitt,e i loro figli: c’era una volta una famiglia. Le foto più belle In “” anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria GolinoNel film sulla vita di questa straordinaria cantante d’opera accanto adci sono attori italiani come Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino.