Giornalettismo.com - Non a caso, OpenAI si sta ristrutturando e a breve non dovrebbe essere più una non-profit

Leggi su Giornalettismo.com

Come abbiamo visto nell’articolo di introduzione del nostro monografico di oggi, i soldi sono molto importanti anche per. Senza soldi, sembra impossibile potenziare in maniera efficace i propri prodotti. Senza un controllo proprio sui soldi, si faranno sempre più gli interessi degli investitori e non quelli di chi sta al vertice della società (leggi Sam Altman). Per questo, lo status di non-che ha caratterizzatosin dall’anno della sua fondazione – il 2015 – comincia a stare stretto al suo founder e al suo board. Negli anni, proprio in virtù di questa forma societaria, Microsoft – che con i 10 miliardi di dollari versati risulta il principale investitore di– ha avuto voce in capitolo nelle scelte fatte dall’azienda di Sam Altman e ha potuto beneficiare di una serie di vantaggi da implementare sui suoi prodotti.