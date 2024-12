Ladispoli container in fiamme sotto una palazzina | i vigili del fuoco evitano il peggio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 – Un incendio è divampato in via Paolo Laziale a, interessando uncollocatounaresidenziale. All’interno delerano custoditi materiali di costruzione. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento rapido deidelha scongiurato conseguenze più gravi.delin azione: evitata la propagazione delleSul posto sono intervenuti ideldi Cerveteri, affiancati dal personale della 25ª squadra di Bracciano. Grazie alla loro prontezza, lesono state estinte prima che potessero raggiungere le abitazioni sovrastanti o le automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze.Rilievi in corso: indaga la poliziaSuccessivamente, la polizia del commissariato diha effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incendio.