La ricostruzione dell’incidente di Luca Salvadori

Maurizio, il padre di, motociclista di 32 anni morto tre mesi fa in un incidente durante una gara per il campionato europeo su strada in Germania, a Lipsia, ha condiviso un video sul canale youtube del figlio: “Per rispondere alle vostre tante domande, per fare chiarezza sulla dinamicadie per condividere alcune riflessioni sul futuro del suo canale e della community che lui ha creato”, ha detto.“Abbiamo pensato di farvi vedere la dinamicaattraverso una precisain 3D.segue da vicino il pilota che lo precede: l’ingresso in curva è a 250 km orari, improvvisamente sbanda, entra in high side e il corpo in aria prende una traiettoria stranissima, cade davanti alla moto diche è costretto a spostarsi sulla sinistra, sull’erba, a questo punto cade.