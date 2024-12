Iltempo.it - La migliore amica di Di Gioia: "Amava gli animali ma era molto prudente"

«Gianluca non si sarebbe mai spinto in una zona non balneabile.gli, è vero, ma li temeva. Aveva paura persino dei gatti. Era troppoper fare una cosa simile. Io non ci credo». Francesca era ladi Gianluca Di, il 48enne romano ucciso da uno squalo.Chi era per te Gianluca? «Non era solo un amico, ma un fratello, un alter ego. Lo conosco dai tempi dell'università, facevamo insieme le comparse in Rai, senza alcuna velleità artistica. Era solo un modo come un altro per renderci indipendenti dalle famiglie. Gianluca, poi, essendo una personasolare ed estroversa, lavorava anche nei villaggi vacanze,viaggiare alla scoperta di nuovi mondi e nuove cose, non stava mai fermo, era la persona più positiva e piena di vita che abbia mai conosciuto.