Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere la serie non è più ambientata nell' MCU | Non era divertente

I numerosi vincoli del Marvel Cinematic Universe hanno spinto gli autori de Il-Man didi lasciarsi alle spalle le regole ambientando lain un universo proprio. Quando è stata annunciata per la prima volta, laMarvel Il-Man diera stata presentata come prequel di Captain America: Civil War e-Man: Homecoming ambientato'MCU. Come spiega Comicbookmovie, era una prospettiva entusiasmante soprattutto perché i Marvel Studios non hanno mai mostrato come Peter Parker avesse acquisito le sue incredibili abilità prima dell'incontro con Iron Man. In seguito è stato rivelato che lo show in arrivo su Disney+ il 29 gennaio 2025 sarà ambientato in una sua realtà, con l'Uomo Ragno intento ad affrontare nemici del calibro di Camaleonte, Scorpione e Dottor Octopus.