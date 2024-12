Tg24.sky.it - Capodanno, alzate misure di sicurezza: botti sequestrati e arresti. Polemica su zone rosse

, divieti assoluti di utilizzaree petardi, sequestri: il Viminale ha alzato l’allerta in vista di. Già da alcuni giorni le forze dell’ordine stanno andando avanti per togliere dalle strade fuochi d’artificio illegali e pericolosi, procedendo anche a una serie di. A Napoli, ad esempio, l’operazioneSicuro della Guardia di Finanza ha già fatto finire quattro persone in manette e ha visto sequestrare tre tonnellate di. Su un altro fronte, si moltiplicano le "aree off-limits" dove "vietare la presenza di soggetti pericolosi" o pregiudicati e "disporne l'allontanamento". Dopo Bologna, Firenze e Milano, il Viminale ha inviato una direttiva a tutti i prefetti con l'obiettivo di individuare aree urbane vietate a persone con precedenti penali. In vista delsi chiedono ai rappresentanti territoriali provvedimenti ad hoc per stazioni ferroviarie, ma anche piazze di spaccio e altre aree urbane caratterizzate "da un'elevata concentrazione di persone".