Lanazione.it - Addio alla storica e critica d’arte Marilena Mosco

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 dicembre 2024 –a Maria Maddalena, per tutti, a lungo direttrice del Museo degli Argenti a Palazzo Pitti. Ne dà notizia l’Associazione Amici di Palazzo Pitti, per voce del presidente Carlo Sisi. “Infaticabile organizzatrice di mostre, sempre curiose e documentatissime, dove la bizzarria degli spunti d’indagine non cedeva mai al primato del rigore nella ricerca – la ricordano gli Amici – Fra le sue tante iniziative culturali ricordiamo le mostre “La Maddalena tra sacro e profano” e “ L’arte del gioiello e il gioiello d’artista”, con la quale il museo iniziò quella tradizione di collezione e valorizzazione del design nel gioiello contemporaneo, aprendo gli spazi del museo a celebrare non solo la creatività del passato, ma pure quella che, ispirandosisua antica tradizione, sapeva andare oltre le consuetudini formali del millennio che andava chiudendosi col ‘900.