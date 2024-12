Ilrestodelcarlino.it - "Se ti distrai rischi. Ma ci abbiamo creduto"

"C’è soprattutto rabbia". Misura la sua delusione, il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini, su "una gara che così non si può perdere". In realtà la si perde anche, una gara accompagnata, in vantaggio, fino ai minuti finali, se di fronte hai di chi ha di che vincerla. Ovvero qualità e uomini in grado di riscriverne gli esiti che ci mettono, quando serve, quel che serve. Il Sassuolo, insomma, che si regala una pausa – il 12 gennaio si va a Salerno – davanti a tutti e porta il suo vantaggio sulla terza in classifica – quello conta, visto che in A ci vanno le prime due – a otto punti che tuttavia non ‘abbagliano’ Fabio Grosso. "La partita di oggi ci ha detto che se ti, confermando come ogni gara nasconda insidie. Bravi i ragazzi a crederci, e a metterci il cuore che ci ha permesso di conquistare una vittoria voluta e, credo, meritata", dice a fine partita l’allenatore del Sassuolo, soddisfatto tanto del risultato quanto, aggiunge, "dell’intensità e dell’energia chemesso in campo per andare oltre un avversario che ha fatto molto bene.