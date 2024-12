Lettera43.it - Roma, Gianni Ippoliti aggredito dopo una lite per un parcheggio

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre,è stato vittima di una aggressione avvenuta in via dei Prefetti a, a pochi passi dal Parlamento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tutto sarebbe nato da una disputa per motivi di viabilità, forse legata a un. Passata da poco la mezzanotte, un furgone bianco si è avvicinato a, scatenando una discussione che è rapidamente degenerata. L’uomo alla guida del mezzo, non ancora identificato, ha sferrato un pugno al volto del conduttore, facendolo cadere a terra contro un’auto parcheggiata.Le forze dell’ordine alla ricerca dell’autore dell’aggressioneNonostante il trauma subito,è riuscito a rialzarsi, prendere nota parziale della targa del veicolo e chiamare i soccorsi. Gli agenti della polizia, giunti sul posto, hanno avviato indagini per risalire al responsabile, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.