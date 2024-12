Ilgiorno.it - Rivoluzione all’Omnicomprensivo di Vimercate: nuova palazzina da 4 milioni di euro

Leggi su Ilgiorno.it

– Lada 4per il Vanoni, il trasloco del Floriani ad Agrate per altri 10: “l’Omnicomprensivo cambia faccia”, primi risultati in attesa della trasformazione in campus delle scuole superiori disu progetto del Politecnico, valore 80. Ci sono anche il Banfi e l’Einstein. La Provincia replica al centrosinistra che l’aveva accusata di non aver messo unsulla manutenzione del complesso di via Adda, meta ogni giorno di 5.500 fra studenti, docenti e dipendenti. “Sul polo abbiamo investito più di un quarto dei fondi del Pnrr a nostra disposizione - spiega il presidente Luca Santambrogio - la sua riqualificazione è uno dei nostri obiettivi strategici, già avviata nel 2023 con azioni tangibili”. La prima è stata la presentazione del progetto della futura scuola a ragazzi, insegnanti e famiglie, al centro, “un modello che si ispira alle università internazionali per rispondere in maniera efficace alla domanda di formazione”.