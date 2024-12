Puntomagazine.it - Napoli: emessi 17 daspo dalla Questura

. Dai cinque ad un anno le durate dei provvedimenti Il Questore diha adottato 17 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predispostiDivisione Polizia Anticrimine della. Partite-Como e-LecceIn particolare, per le partite-Como e-Lecce, sono statidue, della durata di 5 e 2 anni, nei confronti di altrettante persone di 45 e 54 anni, di cui una era stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’altra per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.Partita Juve Stabia-CasertanaAltri 3 provvedimenti, della durata di un anno, sono stati, invece, adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che, in relazione alla partita Juve Stabia – Casertana, erano stati indagati per lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici ed oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.