Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell'ATP 250 di Brisbane: passo indietro in vista dell'Australian Open

, 30 dicembre 2024 – Giornata amara peral250 di, il torneo che inaugura la stagione del tennis in Australia. Il tennista romano, attualmente fuori dalla top 20 del ranking ATP, è stato sconfitto dal padrone di casa Jordan Thompson, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6 in una battaglia durata due ore e 14 minuti.Dopo un inizio convincente e unset vinto con autorità,ha subito un calo fisico evidente che ha compromesso il match. La sconfitta rappresenta un decisorispetto alle buone prestazioni in Coppa Davis e rischia di complicare il suo percorso verso l’Australian2025, in programma dal prossimo 13 gennaio. Con l’eliminazione odierna, le speranze didi essere testa di serie nelSlam dell’anno si affievoliscono, aumentando il rischio di un sorteggio sfavorevole.