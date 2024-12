Sport.quotidiano.net - Il coach usa più il bastone che la carota. Venerdì trasferta in Grecia: sfida al Panathinaikos. Ivanovic è contento, solo a metà: "Primo tempo senza energia»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La fama di sergente di ferro se la porta dietro da una vita. Duskoha il grande pregio di essere diretto. Così, per commentare una partita che di fatto, la Virtus ha sempre controllato, usa. Piùche, nella serata in cui la Virtus tocca anche il +30. "Ilobiettivo – racconta – era vincere e continuare a migliorare. Nei primi venti minuti non abbiamo fatto bene, nei secondi meglio, ma abbiamo mostrato due facce della stessa squadra: una con, una". Ovvio che si parli di Tucker, che era finito ai margini del gruppo e pareva avere la valigia pronta per Venezia. Rayjon sembra diverso. Dusko ne prende atto,eccessivi entusiasmi (modalità che fa parte del suo credo). "La prova di Tucker? Tanti giocatori hanno fatto buone cose, non mi piace parlaredi uno.