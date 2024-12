Ilfattoquotidiano.it - I 40 anni di Lebron James cominciano a farsi sentire: numeri e statistiche non mentono, ma guai a darlo per finito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cestista statunitensesta disputando con i Los Angeles Lakers la sua 22esima stagione in NBA. Al momento, ha preso parte a 28 partite in cui ha totalizzato 23,5 punti, 7,9 rimbalzi e 9 assist di media, ottimeconsiderando poi cheè diventato il giocatore più vecchio della lega avendo compiuto 40. Nonostante il suo contributo non manchi mai, è oggettivo che questa sia la prima stagione della sua carriera in cui la sua squadra rende di più quando si accomoda in panchina.Nelle passate 21 stagioni la differenza tra quandogiocava e quando sedeva in panchina era sempre a suo favore: con lui in campo, le sue squadre mediamente ogni 100 azioni d’attacco registravano oltre 10 punti in più rispetto a quando non giocava (in alcune stagioni il differenziale superava persino il +15).