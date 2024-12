Oasport.it - Hockey ghiaccio, Bolzano chiude il 2024 in vetta alla ICE League! Vince Val Pusteria, cade Asiago

Leggi su Oasport.it

Va in archivio ilanche per la ICE. Sulsei incontri con tutte e tre le squadre italiane impegnate. Arrivano i successi percontro Villach e Valin casa di Vorarlberg,invecea Klagenfurt.-VILLACH 3-2I Foxes passano in vantaggio al 16:34 con McClure, quindi raddoppiano con Di Perna al 20:47. Villach accorcia con Richter al 28:27, ma gli altoatesini tornano ad allungare con Helewka al 30:51. Di nuovo Richter per il 3-2 al 55:09 ma ormai è troppo tardi.KLAGENFURT-3-0Gli austriaci segnano subito l’1-0 con Fraser al 4:06, quindi Obersteiner al 27:31 prima che Unterweger chiuda i conti con il 3-1 al 58:54.VORARLBERG-VAL2-5Gli austriaci sbloccano il punteggio con Tschofen al 5:26, prima che i Lupi dilaghino. Findlay per l’1-1 al 20:43, quindi Purdeller al 30:43 per il sorpasso, prima che Andersen segni il 3-1 al 31:08 e Lacroix vada al 4-1 al 31:50.