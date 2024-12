Lanazione.it - Capodanno in Toscana, la guida per dare il benvenuto al 2025 festeggiando in piazza

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 dicembre 2024 – Una raffica di appuntamenti nelle piazze della, non solo nei capoluoghi ma anche nei centri più piccoli. E’ l’ora di festeggiare, di dire addio al 2024 eilalfacendo festa e ballando a suon di musica, la tanta musica che riempirà le piazze e le strade. La selezione degli eventi viene dal portale in. A Firenze si rinnova la ricetta delle iniziative diffuse in tutta la città e soprattutto in cinque piazze del centro storico. Evento centraledella Signoria con Mr. Rain, Giovanni Caccamo e i Bowland mentre inSan Giovanni si potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices, inSantissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata.