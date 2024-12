Ast Terni Mimit | condivisa agenda per accordo entro febbraio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 dic. (askanews) – “Si è concluso, con la piena intesa di tutte le parti su, obiettivi e modalità per la definizione dell’di programma sulle acciaierie diAst-Arvedi, il tavolo presieduto oggi dal ministro Urso a Palazzo Piacentini”. E’ quanto silegge in un comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Su proposta del Ministro – prosegue la nota – è stato definito un cronoprogramma per sciogliere i nodi sul piano tecnico riguardo all’approvvigionamento energetico, sulla base degli intendimenti della Regione Umbria, e in relazione alle risorse che saranno messe a disposizione da MASE ea supporto del Piano industriale dell’azienda, per giungere alla firma dell’di programmail mese di”. Alla riunione, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con il sottosegretario con delega alle crisi industriali, Fausta Bergamotto, hanno partecipato i massimi livelli del ministero, tra cui il capo dipartimento per le Imprese del, Amedeo Teti e il capo della segreteria tecnica del ministro, Marco Calabrò.