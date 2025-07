Primo contratto da professionista con la Roma per il sannita Cioffi

Una giornata indimenticabile per Cristian Cioffi, il giovane talento sannita che ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma. Dalla sua gavetta tra Cesare Ventura e Grippo, ha dimostrato fin da subito di possedere qualità straordinarie. Con testa alta, piedi raffinati e un fisico imponente, il suo sogno di consacrarsi tra i grandi del calcio è ora più vicino che mai. Il futuro si apre davanti a lui, e noi lo aspettiamo con emozione.

Giornata storica per il talentuoso calciatore sannita Cristian Cioffi che ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma. Il classe 2009 ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio con la società beneventana della "Cesare Ventura" per poi trasferirsi alla "Grippo" facendo subito intravedere qualità fuori dal comune. Testa alta, piedi raffinati per un difensore e un fisico di grande presenza gli hanno permesso di farsi notare dalla Roma dove é approdato nel 2022. Nella capitale Cioffi si é messo subito in luce con l'Under 15 e 16 giallorossa guadagnandosi anche la chiamata in Nazionale.

