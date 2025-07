Iran Pezeshkian promulga legge sospensione cooperazione con Aiea | l’annuncio tv

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha firmato una legge che sospende la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), segnando un'importante svolta nelle tensioni nucleari regionali. Questa decisione, approvata dal Parlamento e dal Consiglio dei Guardiani, arriva in un contesto di crescente instabilità tra Iran e Stati Uniti. La mossa potrebbe avere ripercussioni significative sulla scena internazionale, mettendo in discussione gli accordi di verifica e controllo nucleare già esistenti.

Il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, ha firmato la legge che impone al Paese di sospendere la cooperazione con l ‘Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Lo riferiscono i media di Stato iraniani. La promulgazione fa seguito all’approvazione della legge la scorsa settimana da parte del Parlamento e poi del Consiglio dei Guardiani. La mossa giunge dopo che, nel corso della guerra di 12 giorni fra Israele e l’Iran, gli Usa hanno bombardato 3 siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Pezeshkian promulga legge sospensione cooperazione con Aiea: l’annuncio tv

In questa notizia si parla di: iran - legge - pezeshkian - cooperazione

"Aggrediti mentre trattavamo": l'Iran prepara la legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari - Mentre si intensificano le tensioni globali, l’Iran annuncia la preparazione di una legge per uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare, mettendo in discussione gli impegni internazionali e alimentando l’incertezza sul futuro della sicurezza mondiale.

#Iran Il presidente #Pezeshkian ha ufficializzato che, dopo la legge approvata dal Parlamento, la sua amministrazione sospende la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) Vai su X

"Abbiamo diritto di avere energia nucleare pacifica, nessuno può togliere questo diritto alla nazione iraniana": lo ha ribadito il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nel contesto del conflitto in corso con Israele. "In base alle politiche del leader della rivoluzi Vai su Facebook

Iran, Pezeshkian promulga legge sospensione cooperazione con Aiea: l'annuncio tv; Ultima ora. L'Iran interrompe la cooperazione con l'organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite; Netanyahu chiede garanzie su futuri attacchi all’Iran. Teheran sospende la cooperazione con l’Aiea.

MEDIO ORIENTE: Iran, in vigore legge sospensione cooperazione con Iaea - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha varato l'entrata in vigore della legge approvata il mese scorso dal Parlamento, che preve ... Come scrive msn.com

Pezeshkian ufficializza la decisione: l'Iran sospende la collaborazione con l'Aiea - L'Aiea è in attesa di ulteriori informazioni ufficiali dall'Iran", afferma ... Riporta huffingtonpost.it