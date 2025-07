Massimo Benassi | Il Deportivo La Coruña mi ha assunto su LinkedIn Hanno visto il mio profilo

Massimo Benassi, l'italiano che ha conquistato il Deportivo La Coruña, ha trasformato un semplice messaggio su LinkedIn in una grande opportunità di carriera. Dopo aver inviato il suo profilo, ora ricopre il ruolo di direttore generale del club, dimostrando come il networking digitale possa aprire porte inaspettate. Vuoi scoprire come questa firma italiana ha fatto il salto nel calcio internazionale? Continua a leggere e lasciati ispirare!

Così l'italiano Massimo Benassi è diventato direttore generale del Deportivo La Coruña: "Ho ricevuto un'offerta su LinkedIn e ho inviato il mio profilo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: benassi - deportivo - coruña - linkedin

Benassi, 33 anni e una missione: "Rifare grande il Deportivo La Coruña, ci riuscirò così" - Benassi, 33 anni e una passione infinita, ha un sogno: riportare il Deportivo La Coruña ai vertici del calcio.

Massimo Benassi: Il Deportivo La Coruña mi ha assunto su LinkedIn. Hanno visto il mio profilo; Massimo Adalberto Benassi, il dirigente italiano dietro la rinascita del Deportivo La Coruña: “Qui si….