Raffaella e Brando è finito l’amore nato a Uomini e Donne Lei | Mi sento in colpa

Raffaella e Brando, due protagonisti di "Uomini e Donne", hanno ufficialmente chiuso il loro capitolo d’amore. Dopo mesi di emozioni, alti e bassi, e tanti sogni condivisi, la coppia ha deciso di prendere strade separate. La conferma arriva direttamente dai loro social, dove entrambi hanno condiviso i motivi di questa difficile scelta. Un addio che ha lasciato i fan sgomenti, ma anche consapevoli che talvolta l’amore richiede il coraggio di lasciar andare.

È arrivata la conferma di una notizia che i fan di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian temevano da un po': i due ragazzi, che si sono conosciuti e innamorati nello studio di ' Uomini e Donne ', non stanno più insieme. La rottura, secondo ciò che ha dichiarato Scuotto su Instagram, è dovuta a diversi alti e bassi che hanno caratterizzato il percorso di coppia una volta fuori dal programma. L'annuncio sui social. A dare la notizia della fine della relazione è stata Raffaella Scuotto: "Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione.