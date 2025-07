LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | altro tie-break per decidere il 2° set!

L’atmosfera al Wimbledon 2025 si infiamma con uno spettacolare incontro tra Bolelli e Vavassori, un duello che tiene il pubblico col fiato sospeso. Tra tie-break e scambi mozzafiato, ogni punto si trasforma in una battaglia di nervi e abilità. Restate con noi: clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere ogni emozione di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E ora seconda per noi. 4-3 NOOO! Ha steccato la volèe di rovescio comodissima Behar, è atterrata sulla riga. Attenzione agli strascichi. Serve Vavassori! Seconda 4-2 Un solo mini-break non ci dà sicurezza. Servizio vincente Vliegen. 4-1 PASSAAAAAA in modo incredibile di dritto, il chirurgo di Bologna! Ha trovato il millimetro di spazio a disposizione. 3-1 Sulla riga il servizio di Bolelli, stecca di dritto Behar. 2-1 Con la prima Behar. 2-0 HA RISPOSTO PER LA PRIMA VOLTA NEL SET VAVASSORI! Poi ha anche chiuso al volo! 1-0 Non parte dalle corte di Vliegen la risposta di rovescio sulla seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: altro tie-break per decidere il 2° set!

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l'esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile.

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena) D Vai su X

