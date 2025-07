Università a Roma Tor Vergata Open Day 2025 | bussola su formazione e futuro professionale

Se sei pronto a scoprire il tuo futuro, l’Università di Roma Tor Vergata ti aspetta all’Open Day 2025. Un evento imperdibile per esplorare i corsi, incontrare docenti e studenti, e trovare la bussola giusta verso la tua formazione e carriera. Non perdere questa opportunità di prendere decisioni consapevoli: il tuo percorso inizia qui, mercoledì 16.

(Adnkronos) – Un'occasione concreta per approfondire l'offerta formativa dell'Ateneo e ricevere tutte le informazioni utili ad affrontare con consapevolezza la scelta del percorso universitario. L'università degli Studi di Roma Tor Vergata invita studentesse e studenti delle scuole superiori, famiglie e tutte le persone interessate a partecipare all'Open Day in presenza, che si terrà mercoledì 16 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com