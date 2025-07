Regionali Martusciello FI | L’esercizio provvisorio non è una tragedia

In un panorama in evoluzione, il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, rassicura: l’esercizio provvisorio, già adottato con successo in Basilicata e Lazio, non rappresenta una tragedia. Grazie ai fondi vincolati del PNRR, si potrà facilmente gestire la situazione senza intoppi. Una testimonianza di come, anche in tempi complessi, si possano trovare soluzioni pratiche e efficaci per garantire stabilità e continuità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’esercizio provvisorio è già stato adottato in Basilicata e Lazio senza alcun problema. I fondi del PNRR, essendo vincolati, non sono soggetti a restrizioni per altre spese: è possibile utilizzare un dodicesimo di quanto appostato in bilancio su quel capitolo. “Non mi pare una tragedia”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Vincenzo De Luca è stato eletto il 31 maggio 2015 la prima volta. Se si votasse a metà novembre 2025 – sottolinea Martusciello – sarebbero circa 3820 giorni di presidenza ininterrotta. Mi sembra che possano bastare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Martusciello (FI): “L’esercizio provvisorio non è una tragedia”

