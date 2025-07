All’Ars si celebra il presidente indagato Segno che il problema è politico non giudiziario

All'Ars si assiste a uno spettacolo surreale: un dibattito di due ore che evidenzia come il problema politico, e non giudiziario, sia al centro delle tensioni. La scena, ricca di rivelazioni e polemiche, mette in luce le contraddizioni di un’istituzione che si trasforma in teatro dell’assurdo. Un episodio che lascia aperte molte domande sul futuro della politica siciliana e sulla sua credibilità .

Due ore di teatro dell'assurdo. Tanto è durato il dibattito parlamentare in Ars dopo le rivelazioni riguardanti indagini per corruzione nei confronti del presidente meloniano dell'Assemblea regionale siciliana, di alcuni suoi collaboratori, dell'assessora – anche lei meloniana – al turismo Amata e di alcuni imprenditori e varia umanità. Il pomposamente "parlamento più antico d'Europa" è stato trasformato in un palcoscenico per un dibattito grottesco. In scena la santificazione parlamentare del presidente Galvagno e la difesa di un sistema di distribuzione delle risorse arbitrario. Non una parola sul merito politico della questione.

