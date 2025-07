Condò non ha dubbi su Juve e Inter | Un mese che ci ha inchiodato ai nostri limiti Il commento dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Un mese intenso e difficile per il calcio italiano, segnato dall’eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club contro il Real Madrid. Paolo Condò, analista del Corriere della Sera, non ha dubbi: questo periodo ci ha inchiodato ai nostri limiti, rivelando le fragilità delle nostre squadre e la necessità di una riflessione profonda. La sfida ora è come rialzarsi e ripartire più forti di prima.

L'eliminazione della Juve dal Mondiale per Club contro il Real Madrid segna la conclusione della stagione internazionale per il calcio italiano, almeno per quanto riguarda le competizioni interclub. Paolo Condò, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato con durezza il mese che ha visto le squadre italiane fermarsi tutte agli ottavi di finale, sottolineando come questo periodo sia stato particolarmente negativo per il nostro calcio. CONDÒ – « L'eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club conclude ufficialmente la stagione del calcio italiano.

