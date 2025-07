Samsung rallenta | la serie Galaxy S25 pesa sui profitti del secondo trimestre

Il gigante sudcoreano Samsung sta affrontando un momento di sfide, con la serie Galaxy S25 che ha contribuito a ridimensionare i profitti nel secondo trimestre. Ma cosa sta dietro a questa frenata? Analizziamo insieme le cause di questo calo e le prospettive future di uno dei marchi pi√Ļ innovativi del mondo tecnologico.

Sembra che l'ultimo trimestre non sia tutto rosa e fiori per Samsung, scopriamo insieme le possibili cause del crollo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net