In vigore le nuove commissioni bancomat | cosa cambia per clienti e esercenti

Dal 2 luglio 2025, le nuove commissioni Bancomat modificano profondamente il modo in cui clienti ed esercenti affrontano i pagamenti con carta. Con tariffe piĂą chiare e trasparenti, sarĂ importante conoscere come queste variazioni influenzeranno le transazioni quotidiane, garantendo maggiore consapevolezza e risparmi. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi a questa rivoluzione nel mondo dei pagamenti digitali.

Dal 2 luglio 2025 è ufficialmente in vigore il nuovo listino commissioni Bancomat, che introduce cambiamenti significativi per pagamenti con carta BANCOMATPagoBANCOMAT presso POS e prelievi ATM, con importanti ricadute per esercenti e consumatori. Le commissioni interbancarie (o scheme fees ) sono trattenute dalle banche quando una carta è usata su un POS o ATM non appartenente alla stessa banca emittente. Dal 2 luglio, queste fee diventano variabili in base all’importo, tipo di carta e canale. Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflitto Come funzionano le nuove commissioni Bancomat. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - In vigore le nuove commissioni bancomat: cosa cambia per clienti e esercenti

