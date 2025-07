Caldo record Glovo incentiva i rider a lavorare a 40°C con un bonus economico

In un’estate che segna record di caldo, Glovo risponde con un'iniziativa innovativa: un bonus economico variabile in base alla temperatura. Mentre molte regioni italiane limitano l’attività dei lavoratori più esposti al sole, Glovo incentiva i rider a continuare il servizio con premi crescenti fino all’8% per temperature superiori a 40°C. Il contributo dovrebbe essere un modo per riconoscere e tutelare chi affronta le sfide del clima estremo.

Mentre molte Regioni italiane si stanno dotando di ordinanze per bloccare i lavoratori più esposti al caldo nelle ore più calde della giornata, Glovo ha proposto ai suoi rider un bonus caldo a seconda della temperatura. Ai rider Glovo è arrivata infatti una mail che parla di un bonus “del 2% per temperature tra 32°C e 36°C”, “del 4% per temperature tre i 36°C e i 40°C” e “dell’8% per temperature superiori a 40%”. Il contributo dovrebbe essere valido dal 1 luglio al 31 agosto 2025 e l’azienda scrive che serve “per l’acquisto di crema solare, sali minerali e acqua”. Il bonus è in percentuale sugli ordini completati: considerando circa 2,5 euro a consegna si parla di un bonus di 5, 10 o 20 centesimi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo record, Glovo incentiva i rider a lavorare a 40°C con un bonus economico

In questa notizia si parla di: caldo - glovo - rider - bonus

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. Cgil critica; Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i…; “Bonus temperatura” per i rider di Glovo: incentivi per chi lavora col caldo.

Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. La Cgil: "Incentivo pericoloso" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. Lo riporta tg24.sky.it

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - Cinque centesimi in più sulla consegna minima per fare consegne sotto il sole a 35 gradi. Da ilfattoquotidiano.it