La Sardegna piange due vittime a causa delle ondate di calore che infuriano sulle sue coste. Due persone, entrambe in spiaggia, hanno perso la vita, vittime di un’ondata di caldo estremo. La prima a Budoni, il 75enne non ha avuto scampo, mentre a San Teodoro, un uomo di 60 anni ha subito un malore improvviso. Tragedie che ricordano quanto sia importante tutelarsi nelle giornate più calde dell’anno.

Due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale: sul posto è giunto il 118 con l’ambulanza medicalizzata e l’elicottero dell’Areus, ma non c’è stato nulla da fare. A San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia, un 60enne è stato colto da malore improvviso. Anche in questo caso è stato chiamato il 118, che ha provato invano a salvare l’uomo. In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Malore per il caldo in spiaggia: due morti in Sardegna a Budoni e San Teodoro

